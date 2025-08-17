В Казахстане разбился самолет - есть жертвы
В Акмолинской области Казахстана разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли пилот и пассажир.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в департаменте по расследованию происшествий Министерства транспорта республики.
"В Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения", - передает портал Zakon.kz текст заявления ведомства.
Отмечается, что, согласно правилам расследования авиационных происшествий, была создана комиссия.
"Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются", - сообщили изданию в пресс-службе департамента полиции на транспорте Казахстана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре