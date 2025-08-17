В Казахстане разбился самолет

В Акмолинской области Казахстана разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли пилот и пассажир.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в департаменте по расследованию происшествий Министерства транспорта республики.

"В Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения", - передает портал Zakon.kz текст заявления ведомства.

Отмечается, что, согласно правилам расследования авиационных происшествий, была создана комиссия.

"Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются", - сообщили изданию в пресс-службе департамента полиции на транспорте Казахстана.