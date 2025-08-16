https://news.day.az/officialchronicle/1774400.html Награждены ряд военнослужащих ГПС Азербайджана - Распоряжение Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, были награждены ряд военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
