Азер Мамедов будет работать в "Кяпазе"

В "Кяпазе" продолжаются структурные изменения.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, определился новый руководитель футбольной академии "желто-синих".

Эту должность займет Азер Мамедов. О его назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что ранее Мамедов работал в "Сабаиле". Он был помощником бывшего главного тренера Шахина Диниева.