На часы Apple вернется важная функция

Корпорация Apple вернет в свои умные часы пульсоксиметр. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале 2024 года IT-гигант отключил функцию измерения уровня насыщения крови кислородом в Apple Watch, продаваемых в США. Причиной стало нарушение патента компании Masimo. Журналисты медиа отметили, что спустя 18 месяцев фирма анонсировала возвращение на устройство важной функции.

"Apple представит обновленную функцию "Кислород в крови" для некоторых пользователей Apple Watch в США в обновлении программного обеспечения для iPhone и Apple Watch", - заявили в корпорации. Апдейт уже стал доступен для скачивания. Специалисты NYT заметили, что компания получила разрешение Таможенной службы США на экспорт часов с пульсоксиметром. Также инженеры Apple каким-то образом изменили работу функции, чтобы не нарушать чужие патенты.

"Команды Apple неустанно работают над созданием продуктов и услуг, которые предоставляют пользователям передовые функции в области здоровья", - заявил представитель Apple Никки Ротберг. Журналисты NYT заметили, что неизвестно, как отключение пульсоксиметра повлияло на продажи Apple Watch. Однако, по оценке S&P Global Market Intelligence, после удаления этой функции продажи часов упали на 10 процентов.

После установки обновление пульсоксиметр начнет работать на Apple Watch 9, 10 и Ultra 2, выпущенных для рынка США.