В Азербайджане выросла средняя месячная зарплата

По итогам первого полугодия 2025 года число наемных работников в экономике Азербайджана составило 1,77 миллиона человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, из общего количества наемных работников 864,2 тысяч трудились в государственном секторе, а 906,6 тысяч - в частном.

18,8% наемных работников были заняты в торговле и ремонте автотранспортных средств, 18,3% - в сфере образования, 13,8% - в промышленности, 8,5% - в здравоохранении и социальной помощи населению, 6,7% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении, обороне и социальной защите, 4,2% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,8% - в других секторах экономики.

В январе-июне 2025 года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 097,3 маната.

Более высокие показатели средней зарплаты были зафиксированы в добывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информационно-коммуникационной сфере, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.