https://news.day.az/society/1774013.html

В Джалилабаде задержан устроивший пожар мужчина

13 августа в городе Гёйтепе Джалилабадского района полицейские установили личность мужчины, причастного к возгоранию. Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что пожар устроил Зияфат Мамедов, 1982 года рождения. В результате происшествия сгорело скошенное поле и кустарник. З.