В Джалилабаде задержан устроивший пожар мужчина

13 августа в городе Гёйтепе Джалилабадского района полицейские установили личность мужчины, причастного к возгоранию.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что пожар устроил Зияфат Мамедов, 1982 года рождения.

В результате происшествия сгорело скошенное поле и кустарник.

З. Мамедов привлечен к ответственности.