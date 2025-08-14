https://news.day.az/society/1774013.html В Джалилабаде задержан устроивший пожар мужчина 13 августа в городе Гёйтепе Джалилабадского района полицейские установили личность мужчины, причастного к возгоранию. Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что пожар устроил Зияфат Мамедов, 1982 года рождения. В результате происшествия сгорело скошенное поле и кустарник. З.
В Джалилабаде задержан устроивший пожар мужчина
13 августа в городе Гёйтепе Джалилабадского района полицейские установили личность мужчины, причастного к возгоранию.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что пожар устроил Зияфат Мамедов, 1982 года рождения.
В результате происшествия сгорело скошенное поле и кустарник.
З. Мамедов привлечен к ответственности.
