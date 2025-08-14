Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 миллиона манатов на ремонт автомобильной дороги в Товузе

Автомобильная дорога Чатах-Чешмели-Моллалар-Мешедивелиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папагчилар-Гювендик-Лазылар-Новосаратовка, соединяющая село Чатах Товузского района с селом Новосаратовка Гядабейского района будет капитально отремонтирована.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях капитального ремонта автомобильной дороги Чатах-Чешмели-Моллалар-Мешедивелиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папагчилар-Гювендик-Лазылар-Новосаратовка, соединяющей 13 населенных пунктов с населением двадцать одна тысяча человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.