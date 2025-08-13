Обнародован перечень отправленного из Азербайджана гуманитарного груза для Украины

Гуманитарный груз из Азербайджана в Украину включает в себя 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов.

В состав гуманитарного груза входит около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая партия оборудования, предназначенного для восстановления стабильного электроснабжения регионов, пострадавших от продолжающейся войны в Украине, была отправлена колонной из 10 грузовиков. Следующая партия помощи, организованная по обращению украинской стороны общей стоимостью 2 миллиона долларов США, будет отправлена в ближайшие дни.