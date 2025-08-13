Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года для организации указанной помощи выделены средства в размере двух миллионов долларов в манатном эквиваленте.

Первая партия гуманитарной помощи, отправленная в рамках этих средств, включает электрические кабели, провода и трансформаторы.

В церемонии отправки принимают участие представители министерства энергетики Азербайджана и посольства Украины.