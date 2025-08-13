https://news.day.az/politics/1773884.html Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи - ФОТО - ВИДЕО Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка в Украину отправляется очередная партия гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года для организации указанной помощи выделены средства в размере двух миллионов долларов в манатном эквиваленте.
Первая партия гуманитарной помощи, отправленная в рамках этих средств, включает электрические кабели, провода и трансформаторы.
В церемонии отправки принимают участие представители министерства энергетики Азербайджана и посольства Украины.
