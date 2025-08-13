https://news.day.az/sport/1773858.html

Расставание в "Кяпазе"

В "Кяпазе" произошло очередное расставание. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Spor24.az, представитель Гянджи расстался с руководителем пресс-службы Азадом Мустафаевым. "Желто-синие" расстались с представителем клуба, контракт которого истекал в январе, по обоюдному согласию.