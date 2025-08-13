https://news.day.az/world/1773857.html

Американский ретейлер начал доставку дронами - ВИДЕО

Американский ретейлер Walmart начал доставку товаров с помощью дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сейчас дроны доставляют продукты, скидывая их на домовой участок, и доставка распространяется на те продукты, которым не повредит падение. Представляем вашему вниманию данное видео: