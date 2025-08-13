Американский ретейлер начал доставку дронами

Американский ретейлер Walmart начал доставку товаров с помощью дронов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сейчас дроны доставляют продукты, скидывая их на домовой участок, и доставка распространяется на те продукты, которым не повредит падение.

Представляем вашему вниманию данное видео: