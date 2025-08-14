Президент Ильхам Алиев утвердил 4 соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном

Утверждены четыре соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, утверждены:

- "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды"

- "Соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного экономического оператора между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан"

- "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан в области науки, профессионального образования и высшего образования"

- "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан об организации обмена информацией о скопированных, украденных, утерянных и связанных с преступной деятельностью мобильных устройствах".

Соответствующие ведомства (Министерство экологии и природных ресурсов, Государственный таможенный комитет, Министерство науки и образования, Министерство цифрового развития и транспорта) должны обеспечить реализацию положений соглашений. Министерству иностранных дел поручено уведомить другую сторону о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашений в силу.