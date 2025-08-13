Мерц провел экстренное совещание

Вечером 12 августа в ФРГ состоялось совещание канцлера Фридриха Мерца с представителями партии "Христианский демократический союз" (ХДС), входящей в правящую коалицию, на тему политических ошибок. Об этом сообщила немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, среди присутствовавших на совещании были генсек ХДС Крастен Линнеман, глава минобразования Карин Прин и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Они обсудили отказ Мерца поставлять вооружения Израилю, проблемы с выбором кандидатов на посты в Федеральном конституционном суде и невыполнение обещания снизить налог на электричество.

Отмечается, что закончилось совещание в районе полуночи.