Коста-Рика за процветающий мир между Азербайджаном и Арменией

Коста-Рика приветствовала подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az, в заявлении отмечается, что Сан-Хосе надеется на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей и назвал встречу в Вашингтоне отправной точкой на пути к прочному, стабильному и процветающему миру между Баку и Ереваном.