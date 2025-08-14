В селе Агалы запускают проект по улучшению ирригации

На освобожденных территориях Азербайджана поэтапно ведутся работы по восстановлению, строительству и благоустройству.

Как сообщает в четверг Day.Az, в рамках пилотного проекта в селе Агалы Зангиланского района начинается строительство внутренней оросительной системы на площади 110 гектаров.

Открытое акционерное общество (ОАО) "Aqroservis" приступило к подготовке проектно-сметной документации, выполнение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью "Everest Construction Project". Для этого был заключен соответствующий договор.

Согласно условиям договора, компании выплачено 22 066 манатов.

ООО "Everest Construction Project" было зарегистрировано в 2019 году.