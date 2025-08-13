Европарламент не смог переварить вашингтонских договоренностей

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Всегда было интересно, как так получается, что у Европарламента есть постоянные докладчики по отдельности по Армении и по Азербайджану, но оба почему-то работают сообща против Баку. Непонятно, для чего было назначать докладчика по Азербайджану, если он тоже занимается продвижением интересов Армении?

Конечно, мы знали, что таковой должен существовать, если уж есть докладчик по Армении. Но как его зовут, узнали только сегодня, почитав подписи под глубокомысленным заявлением ЕП по поводу вашингтонской встречи. Да уж, нет худа без добра - заявление никчемное, зато знаем теперь, что по нам докладывает Дэн Барна. Ух ты!

Заявление группы азербайджанофобов из Европарламента полно цветистых фраз. Читая его, создается впечатление, что Азербайджан имеет к пописанным документам лишь косвенное отношение, а все происходит благодаря США и ради обеспечения интересов Армении. Посетители армянской кормушки постарались не заметить самого главного - полной победы Азербайджана и его интересов. Ну а как же - невыгодно.

Мадам Мириам Ленсманн, застрельщик антиазербайджанского мракобесия в ЕП, хочет сохранить лицо. Проармянская тусовка в Европейском парламенте с пеной у рта всегда выступала против коммуникаций через Зангезур, чуть ли не запрещала Еревану что-либо подписывать без гарантий "достойного" возвращения армян в Карабах. В свое время в Армении очень радовались нечистоплотным резолюциям ЕП, пока не поняли, что эти клочки бумаги не воспринимают всерьез даже в самой Европе. О США мы даже не говорим. Для Президента Трампа не важны даже крики лоббистов в собственном Конгрессе, а до купленных за дорого резолюций ЕП ему вообще нет никакого дела.

Все получилось так, как планировал Баку. Потому любимые темы ЕП не нашли места ни в подписанных документах, ни в заявлениях. Никаких вам освобождений "армянских пленных", никаких "перекрестков", никакого "достойного" возвращения армян в Карабах, откуда они выехали по собственной воле и со всеми удобствами. Скажем даже больше - в Белом доме не приняли бы Никола Пашиняна, если бы не дипломатия Баку.

Европарламент не мог не приветствовать вашингтонские соглашения. Он и хотел бы принять резолюцию, критикующую договоренности без упоминания "прав армян" и обеспечения "территориальной целостности Армении", но такая резолюция шла бы в разрез с общеевропейской и общезападной позицией. Но лазейка для оправдания гонораров диаспоры все же нашлась. Рассыпавшись и размазавшись в комплиментах в адрес Вашингтона, азербайджанофобы сладкоголосо выразили надежду, что после этого будут решены "нерешенные вопросы". А именно: "полностью выведены азербайджанские войска с территории Республики Армения в ближайшем будущем", решены вопросы "пленных" и "перемещенных карабахских армян".

Лоббисты могут теперь на некоторое время спокойно дышать - гонорары отработаны, а то, что мнение ЕП интересует Баку и Вашингтон не более, чем позапрошлогодний снег, к размеру гонораров отношения не имеет. Но все когда-нибудь заканчивается и дающая рука диаспоры может оскудеть, когда там, наконец поймут всю бессмысленность этих трат. За годы карабахского конфликта и оккупации армянство потратило на продвижение армянских интересов миллиарды - и чем все закончилось? Все закончилось тем, что один лоббист купил себе лишнюю виллу, другой открыл себе бизнес, третий сел за решетку, попавшись на мошенничестве. И так далее. Но ни одна из поставленных целей не была достигнута.

Всем тем лоббистам, что подписали последнее заявление, стоит начать экономить.