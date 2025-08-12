Канада упорно не замечает изменений в азербайджано-армянских отношениях

Автор: Зульфугар ИБрагимов

Интересно наблюдать за реакцией разных стран на подписанную в Вашингтоне 8 августа лидерами Азербайджана и Армении Совместную декларацию. Полный текст документа уже опубликован, и каждый может узнать в подробностях, под чем подписался Никол Пашинян.

Мы особо выделяем именно премьер-министра Армении, потому что у Армении токсичные союзники. Те страны, что старались пять лет мешать сближению Баку и Еревана, не "разочаровали" нас, либо промолчав, либо попытавшись снова закинуть ложку дегтя в эту бочку меда и посеять сомнения в армянском обществе. А заодно и намекнуть Пашиняну, что он слишком поторопился.

Сразу скажем, что говорим не о Франции. МИД этой страны официально высказался без провокаций, без лишних "однако". Четко, по факту. Даже в телефонном разговоре с Николом Пашиняном Эмманюэль Макрон старался не отступать от реалий. Если верить пресс-службе главы армянского правительства, стороны обсудили договоренности, достигнутые в Вашингтоне, а президент Франции выразил готовность к продолжению активного политического диалога по двусторонней и международной повестке дня. Как видим, никаких намеков на находящихся под судом военных преступников и "права" армянских сепаратистов. И правильно, потому что в тексте декларации нет никаких упоминаний о судьбе карабахских армян и уголовном деле глав сепаратистского режима. Зато в документе черным по белому обозначено, что "стороны воздержатся от вмешательства во внутренние дела друг друга" (статья 4). Как распорядиться своими собственными территориями и как наказать преступников, это внутреннее дело Азербайджана, и потому в межгосударственном документе оно отражено быть не могло.

Однако в Канаде, еще одной бедовой сестренке Армении, считают иначе.

Глава МИД Канады Анита Ананд в своем пресс-релизе приветствовала вашингтонскую встречу и все принятые на ней решения. НО. Как же без "но". Но главным для нее является не суть договоренностей, а то, что они, дескать, помогут решить оставшиеся вопросы. А именно - вопросы "освобождения всех армянских задержанных и военнопленных, обеспечения безопасного и достойного права на возвращение армянских гражданских лиц, а также сохранения культурного наследия". Если бы министр сказала о необходимости взаимных шагов по возвращению перемещенных лиц и сохранению наследия двух народов, эффект был бы совсем другим. Но она по прежней традиции выразила одностороннюю позицию, что совершенно не соответствует духу вашингтонских документов и новой ситуации в отношениях Баку и Еревана. И это еще не все. Утверждая, что Канада привержена долгосрочному миру, глава МИД этой страны выразила надежды на создание механизмов вместо МГ ОБСЕ, которые будут обеспечивать "право на самоопределение".

Канада находится далековато от нашего региона и до нее, видимо, долго доходит, что тут происходит. Она, похоже, не в курсе, что принцип "права на самоопределение" давно похоронен и возвращению в повестку не подлежит. Не странно ли? - говорить о своей приверженности миру и одновременно желать региону нового кровопролития. Демагогия вокруг этого "права" уже стоила нашему региону почти сорока лет конфронтации. Свою приверженность "праву на самоопределение" МИД Канады пусть обсудит с собственными, квебекскими сепаратистами.

Даже Франция уже поняла неуместность прежней риторики и начала выстраивать отношения с Азербайджаном. Не то что поняла - просто повестку всегда диктовали Штаты. Администрация Байдена диктовала европейцам вражду с Баку, а Трамп эту вакханалию остановил. Отсюда и изменения фона.

Надеемся, что и Канада когда-нибудь придет к пониманию реалий. Они настолько изменились, что, встретив, не узнает...