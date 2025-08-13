Названо количество мин, обнаруженных в Карабахе

На сегодняшний день на освобожденных территориях Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 220 178,2 гектара земли.

Об этом Trend сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), передает Day.Az.

По данным ведомства, в ходе проведённых операций было обнаружено и обезврежено 204 481 мина и неразорвавшийся боеприпас, в том числе 37 818 противопехотных мин, 22 059 противотанковых мин и 144 604 единицы неразорвавшихся боеприпасов.