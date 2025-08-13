На Аляске начался паводок из-за таяния ледника Менденхолл

На столицу американского штата Аляска Джуно надвигается паводок из-за прорыва воды от тающего ледника Менденхолл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробности приводит Alaska Beacon.

"Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 футов (около 5 метров - ред.)", - говорится в сообщении.

Предполагается, что паводок может принести больше ущерба, чем годом ранее. Тогда бушующая стихия повредила 290 домов.