На Аляске начался паводок из-за таяния ледника Менденхолл
На столицу американского штата Аляска Джуно надвигается паводок из-за прорыва воды от тающего ледника Менденхолл.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробности приводит Alaska Beacon.
"Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 футов (около 5 метров - ред.)", - говорится в сообщении.
Предполагается, что паводок может принести больше ущерба, чем годом ранее. Тогда бушующая стихия повредила 290 домов.
