Объявлено количество проданных билетов на матч "Сабах" - "Левски"

Объявлено количество проданных билетов на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу "Сабах" - "Левски" (Болгария).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, на ответную встречу, которая состоится в Баку, продано 6000 билетов.

Стоимость билетов на поединок, который состоится на "Банк Республика Арена", составляет 2, 4 и 5 манатов соответственно. Билеты можно приобрести в точках продаж iTicket.az, а также в кассах стадиона.

Отметим, что игра "Сабах" - "Левски" начнется сегодня в 20:00. В первом матче победу со счетом 1:0 одержала болгарская команда.