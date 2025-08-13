В МИД РФ сделали вид что не помнят своих ошибок

Автор: Лейла Таривердиева

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев на брифинге в ведомстве ответил на вопрос относительно возможности поставок Азербайджаном Украине вооружений.

Напомним, что такие намеки были сделаны из Баку в качестве предупреждения российской стороне прекратить атаки на азербайджанские нефтегазовые объекты на территории Украины. В августе ночью российская сторона атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива. Удар был нанесен по нефтехранилищу, а также по другим объектам, включая компрессорную станцию, транспортирующую азербайджанский газ в Украину.

В Баку подчеркнули, что это не станет поводом для прекращения недавно осуществленных в тестовом режиме первых поставок азербайджанского газа в Украину. А также намекнули, что если российская сторона продолжит в том же духе, Азербайджан передумает не поставлять оружие Украине.

В ответ на это в российских пабликах попытались посмеяться над планами Баку, мол, что у нас есть, чтобы еще Украине продавать. А напрасно. Для веселья не было никакого повода. Конечно, Азербайджан не будет опустошать собственный арсенал. В арсенале ВС Азербайджана есть много чего, в том числе такого, чего нет на вооружении той же России. Все это передаче или продаже не подлежит, но азербайджанский ВПК работает очень неплохо и может помочь борющейся с оккупацией стране какими-то видами не тяжелого вооружения. В конце концов, сами же российские медиа постоянно распространяют фейки о якобы поставках Азербайджаном Украине тех или иных видов вооружений. Все, что прописано в этих фейковых новостях, несложно сделать былью. Думается, Украине не помешает любая помощь. Пусть это будут не танки и не истребители.

Азербайджан с начала войны в Украине оказывает этой стране гуманитарную и энергетическую помощь, и Баку никогда этого не скрывал. То, что сейчас российские медиа выставляют как сенсацию и действия "назло" России, на самом деле не первая и не последняя акция. Все, что поставляется, это исключительно грузы мирного назначения. Так, в среду с территории Сумгайытского технологического парка в Украину была отправлена первая часть груза с электрическим оборудованием для воздушных линий электропередачи. Азербайджанская сторона неоднократно указывала, что не даст заморозить или уморить голодом Украину. И поддержка территориальной целостности этой страны всегда была открытой и принципиальной. Никакой сенсации в словах Президента Азербайджана, сказанных на Шушинском медиафоруме, тоже не было - в "сенсацию" их превратили российские эксперты.

Но вернемся к Фадееву. "Позиция России относительно поставок вооружений Украине хорошо известна Азербайджану...такие действия не способствуют мирному урегулированию и только усугубят ситуацию".

Конечно, в Баку хорошо знают позицию Москвы. И Москва, думается, все годы карабахского конфликта тоже прекрасно была осведомлена о позиции Баку, но продолжала вооружать армянскую сторону, способствуя поддержанию оккупации азербайджанских территорий. Не секрет, что армянской стороне зачастую бесплатно передавался не только советский хлам, но и современное вооружение. Большой скандал в военных кругах вызвала история с передачей агрессору партии вооружений на миллиард долларов в конце 90-х. Азербайджан тогда не раз указывал Москве на недопустимость таких действий и на то, что они усугубляют ситуацию в регионе и не способствуют улучшению российско-азербайджанских отношений.

Однако российская сторона продолжала помогать Армении удерживать под оккупацией азербайджанские территории все 26 лет, пока не случилась новая война и территории не были освобождены. Так что не МИДу РФ делать подобные замечания и указывать на последствия. Мы сами пережили эти последствия, и цену всей этой философии знаем. Точнее - демагогии.

Короче говоря, Азербайджан еще ничего не решил и все зависит от российской стороны - как она отнесется к азербайджанским интересам. Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре азербайджанской госнефтекомпании - это очень недружественный шаг со стороны России. Если российская сторона рассматривает эти нефтехранилища и трубопроводы как вражескую инфраструктуру, действия Баку буду соответствующими.