Россия нанесла удар по нефтебазе SOCAR в Одессе

Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива. Как передает Day.Az,об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.
Как передает Day.Az,об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате
удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.
