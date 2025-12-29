https://news.day.az/azerinews/1806032.html Prezident İlham Əliyev 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanunu təsdiqlənib Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb. Xəbər yenilənəcək
"2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanunu təsdiqlənib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 38 609 000,0 min manat, xərcləri 41 703 600,0 min manat məbləğində olacaq.
Qanun 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
