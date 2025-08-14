Антониу Кошта позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
14 августа президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Антониу Кошта поздравил главу нашего государства с подписанием в Вашингтоне декларации между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве Президента США, парафированием Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и достигнутыми успехами, связанными с региональным транспортным коридором. Президент Совета Европейского Союза подчеркнул важность этих результатов с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе. Он выразил готовность Европейского Союза поддержать процесс реализации достигнутых договоренностей.
Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев напомнил, что именно наша страна была инициатором мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и автором текста мирного договора. Подчеркнув значение достигнутых в Вашингтоне успехов, глава нашего государства отметил особую роль в этом Президента США Дональда Трампа. Президент Ильхам Алиев коснулся важности соглашения о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встреча и обсуждения, проведенные Президентом Азербайджана с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране в мае этого года.
Глава государства и Антониу Кошта провели обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
