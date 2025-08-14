https://news.day.az/azerinews/1774091.html Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olundu Bakı metropoliteninin "ən gənc sərnişini"nə xüsusi sertifikat təqdim olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu gün "Bakı Metropoliteni"nin "20 Yanvar" stansiyasında dünyaya gəlmiş körpə Respublika Klinik Xəstəxanasından evə buraxılıb.
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olundu
Bakı metropoliteninin "ən gənc sərnişini"nə xüsusi sertifikat təqdim olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu gün "Bakı Metropoliteni"nin "20 Yanvar" stansiyasında dünyaya gəlmiş körpə Respublika Klinik Xəstəxanasından evə buraxılıb.
Metropoliten əməkdaşları xəstəxanadan çıxan körpə və anasını qarşılayıb, ona 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə hüququ verən sertifikat və simvolik hədiyyələr təqdim ediblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре