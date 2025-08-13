bp назвала объем добычи на блоке АЧГ

Среднесуточный объем добычи на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане в первом полугодии 2025 года составил около 327 000 баррелей в сутки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 336 000 баррелей в сутки.

Таким образом, добыча на АЧГ сократилась на 2,7% в годовом выражении.

"В первом полугодии 2025 года АЧГ продолжил безопасную и стабильную добычу. Общий объем производства составил в среднем около 327 000 б/с - это около 59 миллионов баррелей или 8 миллионов тонн. Платформы обеспечили следующие показатели: Чираг - 21 000 б/с, Центральный Азери - 86 000 б/с, Западный Азери - 75 000 б/с, Восточный Азери - 42 000 б/с, глубоководный Гюнешли - 54 000 б/с, Западный Чираг - 24 000 б/с, ACE - 25 000 б/с", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что оператором блока АЧГ от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp - 30,37%, SOCAR - 31,65%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh - 2,92%.