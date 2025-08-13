Шуша примет ведущих специалистов в области медицины

С 8 по 12 октября в жемчужине Карабаха - городе Шуша - состоится V Ортопедический и травматологический конгресс тюркского мира.

Как сообщает Day.Az, мероприятие пройдет при организационной поддержке министерства здравоохранения Азербайджана и Общества костно-суставной хирургии Турции.

В конгрессе примут участие ведущие специалисты из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Греции, Боснии и Герцеговины. Научная программа включает обмен опытом в области диагностики и хирургии, обсуждение современных методов лечения, а также проведение тематических научных сессий по актуальным вопросам ортопедии и травматологии.

История Конгресса началась в 2018 году в Баку. В последующие годы он с успехом прошел в Казахстане, Боснии и Герцеговине, а также в Кыргызстане.

Подробная информация о V Ортопедическом и травматологическом конгрессе тюркского мира доступна на официальном сайте: www.turkdunyasiortopedi.org.