В Азербайджане резко выросли доходы от туризма

В прошлом году расходы иностранных граждан, прибывших в Азербайджан с туристическими целями, составили 3,4 миллиарда манатов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, это на 964,3 миллиона манатов, или на 39,5 процента больше по сравнению с показателем 2023 года.

В то же время в прошлом году расходы граждан Азербайджана на туризм за рубежом составили 2,2 миллиарда манатов.

Это, в свою очередь, на 725,8 миллиона манатов, или на 48,6 процента больше, чем в 2023 году.