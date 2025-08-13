https://news.day.az/society/1773938.html

В Азербайджане начинается регистрация в колледжи

14 августа в 11:00 начнется регистрация для поступивших в колледжи. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования. Поступающие могут выбрать услугу "Регистрация обучающихся на уровне высшего и среднего специального образования" на платформе https://portal.edu.az/.