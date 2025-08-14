САР приветствует мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Сирийская Арабская Республика приветствует историческое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, парафированное 8 августа этого года, которое стало результатом похвальных усилий Соединенных Штатов Америки.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Сирии.

"Сирийская Арабская Республика, рассматривая это соглашение как важный шаг, который будет способствовать установлению безопасности и мира на Южном Кавказе и укреплению принципа мирного урегулирования конфликтов, поздравляет обе стороны соглашения с преодолением разногласий и достижением мира, что окажет положительное влияние на народы двух стран, а также на региональную и международную стабильность", - говорится в заявлении.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).