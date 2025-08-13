В России начали ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp

В России применяются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Роскомнадзор.

Регулятор утверждает, что меры необходимы для "противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов".

По данным силовиков, Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которыми пользуются мошенники для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что владельцы мессенджеров проигнорировали "неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия".