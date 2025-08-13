https://news.day.az/society/1773837.html В Азербайджане изъято нелегальное огнестрельное оружие 12 августа в Азербайджане были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
В Азербайджане изъято нелегальное огнестрельное оружие
12 августа в Азербайджане были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел республики, 12 августа сотрудники полиции в столице и отдельных районах страны изъяли 2 единицы автоматического оружия, 1 пистолет, 3 гранаты, 3 винтовки, 2 магазина и 1 015 патронов различного калибра.
Отмечается, что сотрудники МВД продолжают оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
