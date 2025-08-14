Соловьев создает внешнеполитические проблемы для России

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

МИД Армении и Азербайджана опубликовали проект мирного договора, парафированного лидерами двух стран в Вашингтоне 8 августа.

Отмечу сразу: мой взгляд, основная заслуга в организации этой встречи принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как и успех предшествовавшего этому событию длительного переговорного процесса с армянской стороной. Участие Дональда Трампа в качестве хозяина вашингтонской площадки, несомненно, придало весомости этой встрече. Так что Трамп вполне заслужил выдвижения на Нобелевскую премию мира. И это не пропагандистский ход, а мое объективное мнение.

Учитывая огромный резонанс события в Вашингтоне, в России многие как в новогоднюю ночь не спали и следили за процессом. Утром следующего дня было абсолютно бесполезно звонить моим коллегам-экспертам, все отсыпались после "бурной ночи" созвонов, обмена мнениями и т.п.

Что в сухом остатке. Во-первых, это явная и яркая победа азербайджанской дипломатии. Да, есть еще, как сказал Президент Ильхам Алиев, "домашнее задание" для Армении - прежде всего, надо изменить Конституцию, убрать из ее текста территориальные претензии. Но я думаю, политическая элита Армении пойдет на это. Что касается реваншистских кругов, то они разрозненны и маргинализированы. Подписание данного соглашения дает такие шансы для развития Армении, в том числе, за счет получения инвестиционных пакетов, и использования Зангезура, что при правильной информационной работе с населением, большинство поддержит внесение изменений в Конституцию.

Во-вторых, Азербайджан стал реальным центром геополитического притяжения не только для государств Южного Кавказа, но и для многих других стран. Прежде всего, это страны Центральной Азии. На наших глазах формируется сильный и устойчивый тандем Баку-Астана. Отмечу, что президенты этих стран - выпускники МГИМО, имеющие не только базовое дипломатическое образование, за их плечами также огромный опыт государственной и международной деятельности. Судя по тем шагам, которые сейчас предпринимают Баку и Астана в плане развития двусторонних и межрегиональных связей, у этих отношений большое будущее. Активно взаимодействует Баку и с другими государствами Центральной Азии, со странами Ближнего Востока. Не случайно мощный Китай ввел безвизовой режим с Азербайджаном (у нас, кстати, разрешены только туристические безвизовые поездки). В Пекине понимают, кто сыграл главную роль в решении Зангезурского вопроса, а этот логистический путь важен и для Китая, и для Турции.

Мир между Арменией и Азербайджаном - это, прежде всего, установление дипломатических отношений, открытие посольств, активизация диалога в сферах образования, культуры, деловых контактов. И это конец насилию, ибо любая война - это гибель людей, страдания жен и матерей. Мы все прекрасно понимаем, что для любой матери ее сын, не важно, Сулейман он или Армен, это смысл жизни. И нет больше горя, чем потерять своего ребенка.

Население Армении скоро почувствует плюсы от мирного договора. Но предстоит еще много сделать для налаживания диалога между народами, для идеологической санации реваншистской части армянского общества. Что касается армянской диаспоры за рубежом, то я уверена, что плюсы от экономического и инвестиционного сотрудничества, которые даст мирный договор и открытие Зангезурского коридора, будут больше, чем гуманитарные подношения от зарубежных армян. А, главное, они будут ощутимы значительной частью населения Армении, а не только теми, кто наживался на гуманитарных каналах.

Лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Вашингтоне отметили неприятие любых форм сепаратизма. Это крайне актуальное заявление не только для Южного Кавказа, но и для других стран мира, где есть т.н. серые зоны. Иными словами, Южный Кавказ наглядно продемонстрировал свою политическую зрелость и готовность самому решать назревшие вопросы, причем, регионального значения.

Да, все те эксперты и примкнувшие к ним лица без определенного рода занятий, кто делал себе личный пиар и зарабатывал на хлеб с маргарином на армяно-азербайджанском конфликте, должны будут или перестроиться на разработке форм и моделей развития диалога между Арменией и Азербайджаном. Или окажутся не у дел. Очевидно, что развитие диалога более сложная задача, но это и есть дипломатия.

Что касается реакции некоторых экспертов и политиков из России на самостоятельные шаги по урегулированию длительного конфликта, то я могу сказать: господа, вы пыжились несколько десятилетий. Вопрос не решен. Дайте решить другим. Армения и Азербайджан не обязаны просить разрешения на каждый чих из Москвы. Да, Ереван, и Азербайджан заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией, но сотрудничество не означает выполнение команд и приказов.

Вместо умелых дипломатических шагов, мы наблюдаем психические атаки на центральных российских каналах на потребу маргинальной части населения. Именно маргинальной. Потому что, интеллигенция, студенчество, здравомыслящие люди поток брани и ругани, угроз в адрес соседних стран (пустых угроз) не воспринимают. И не считают за аналитику. Отмечу, что маргинальная часть российского общества (а такая часть есть в любом обществе) ничего и не решает. Тем более во внешней политике. Это пустое сотрясание воздуха и трата казенных денег. Но это смотрят за рубежом. И урон от такой базарной пропаганды очень велик. Такие передачи наносят огромный ущерб репутации моей страны.

Если в ближайшее время с российских каналов не уберут Соловьева и ему подобных, то проблемы во внешнеполитической сфере будут нарастать с геометрической прогрессией. Проблема, кто согласится из профессионалов идти на каналы. Год назад мне поступило предложение от одного из госканалов России давать комментарии по Латинской Америке на этот регион. Я отказалась. Причина банальна: правду говорить не дадут, а говорить то "что надо", я не буду.

Товарищи пропагандисты, поверните свой взор на те процессы, что происходят сейчас на нашей территории. Пока Соловьев призывает к СВО на Южном Кавказе, у нас отбирают тихо, но методично Восточную Сибирь и Дальний Восток. Владивосток уже имеет официальный статус внутреннего порта Китая. Северный морской путь так же активно используется Китаем на льготных условиях.

Я глубоко уверена, и не я одна, что министр иностранных дел не должен быть пропагандистом. Как и пресс-секретарь МИД РФ. Они обязаны заниматься дипломатией, где неприемлемы такие выражения, как "наплевать", "скотобаза", и нецензурные обороты. Результат всего этого - налицо. Да, мы уже не контролируем Южный Кавказ. А зачем его надо контролировать? Надо выстраивать полноценный диалог. Во имя развития и благополучия народов России и Южного Кавказа. И этот равноправный, уважительный диалог даст свои благотворные плоды. Иначе, Россию ждут сложные времена.