Президент Ильхам Алиев в Белом доме выступил с заявлением для прессы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Белом доме выступил с заявлением для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется