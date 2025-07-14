"Граждане пропагандисты, не позорьте Россию"

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

Итак, судьбоносная и поистине историческая встреча лидеров Азербайджана и Армении состоялась. Ильхам Алиев и Никола Пашинян встретились без посредников, чтобы обсудить судьбу своего региона, как, в принципе, и должно быть. Причем, в течение двух с половиной часов встреча шла тет-а-тет, и, несомненно, судя по настрою двух лидеров, переговоры эти были конструктивны. Предметом обсуждения стали темы открытия коммуникаций, мирного договора, изменений в Конституцию Армении, без чего мирный договор теряет смысл. Напомню, что в Конституции Армении имеют место территориальные претензии Армении к Азербайджану.

Известно, что у поражения нет отцов, а у победы отцов много. Эта встреча несомненная дипломатическая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и проявленная премьер-министром Армении Николом Пашиняном политическая мудрость, позволившая ему, несмотря на наличие жесткой и непримиримой оппозиции в стране, принять правильное решение.

Тут же понеслись нестройным хором отзывы от официальных структур России, стран Евросоюза, бывших участников бывшей Минской группы, выражающих приветствие прошедшим переговорам и их итогам. Очень хочется спросить: господа, а вы чем тридцать лет занимались? И почему искусство дипломатии, которым всегда славилась Россия и другие страны-члены Минской группы, превратилось в данном случае в тридцатилетнюю пустую говорильню, освоение командировочных и демонстрацию задумчивых лиц перед камерами? В любом деле, и в переговорах тоже, важен результат. И, увы, он был достигнут без вашего участия.

А это означает, что страны Южного Кавказа наглядно продемонстрировали свою политическую взрослость и способность самостоятельно решать острые проблемы. Эта встреча стала знаковым событием еще и потому, что она показала: формируется новый центр силы и геополитического притяжения на постсоветском пространстве - Южный Кавказ. А значит, наступает новая эра в развитии региона. И не только региона, но и всей системы международных отношений.

В Москве уже звучат резкие заявления, как от политиков, так и от некоторых экспертов, что Южный Кавказ уходит от России. А что вы сделали, чтобы он не уходил? Почему никто не одернул откровенных хамов на государственных каналах, которые в течение длительного периода времени поливали грязью Азербайджан, указывали, что делать Армении и куда двигаться Грузии? Почему я, как российский налогоплательщик, должна смотреть и слушать этот поток лжи и инсинуаций? Господа Соловьевы-Симоньяны и иже с ними, создавайте свои частные каналы, сами их оплачивайте и городите, что хотите. Пока полиция не остановит. Вас же не остановило даже то, что только благодаря официальном Баку, открывшему границу с Ираном, удалось эвакуировать живыми и здоровыми наших граждан. Или права афганская поговорка, что никто так, как русские не может вовремя подать тебе лестницу, и так не вовремя выбить ее из-под твоих ног? Или неблагодарность стала нашей национальной чертой?

Граждане пропагандисты, не позорьте россиян и Россию. Махать дубиной - дело не хитрое. Гораздо сложнее возрождать из пепла двусторонние отношения. А потому, может, хватит давать всероссийский эфир безграмотным горлопанам, не имеющим элементарного профильного образования, изрыгающим с завидным постоянством не только глупости, но и откровенно подстрекательские и противозаконные вещи? Дошло до того, что один из таких деятелей публично назвал азербайджанскую диаспору России "нечистотами". Нечистоты, это те, кто засоряют эфир такими перлами. И дурно пахнет именно от них. В России немало грамотной интеллигенции, но, видимо, сейчас не ее время.

По поводу некоторых т.н. политтехнологов с тремя классами, которые за деньги готовы пообещать привести обезьяну в парламент, а козла сделать президентом зарубежного государства, скажу одно: я не помню ни одного случая, чтобы за последние десять лет эта публика провела за рубежом хоть один удачный проект. Но это им и не надо. Лишь бы бюджет освоить, или найти очередного Буратино, готового платить за такие обещания. Меня, честно говоря, развеселила история с попыткой выставить в качестве лидера "пророссийской" оппозиции в Армении оскандалившегося российского бизнесмена, ныне коротающего дни в тюрьме Самвела Карапетяна. Уж не знаю, кто и как его охмурял на то, чтобы он вынул из бездонных запасов финансы на "группу поддержки" в России, хотя догадываюсь, чей это стиль. Но вот не могу понять, с чего он пророссийский-то? В России его особо не желают, особенно в местах, где он начинал свой тернистый бизнес-путь, в Калужской и Тульской областях.

Не успели правоохранительные органы Армении "закрыть" Карапетяна за призывы к свержению государственного строя, как услужливые "политтехнологи" из России подбросили, извините, идиотскую идею устроить "большую армянскую свадьбу" - выставить в роли лидера оппозиции племянника Карапетяна. А поскольку племянников много, и все они далеко не бедные, то в ходе операции "Мы Карапетяны, имя нам легион", яйцеголовым российским и армянским политологам удалось не только заработать, но и изрядно посмешить народ. Ибо все это мартышкин труд. Не смешно только то, что такие клоунады заменили системную работу. А потому не удивительно, что Россия, действительно, теряет Южный Кавказ.

Звучащие в паблике призывы стукнуть кулаком, чуть ли не применить военную силу в отношении "взбунтовавшихся" республик я вообще всерьез не воспринимаю. Одному из тех горе-ученых, кто регулярно грозит подобными действиями Азербайджану в российских СМИ, для начало было бы не плохо научиться лекции студентам читать. А то был недавно прецедент, когда после первого же занятия в московском вузе его вежливо попросили больше туда со своими познаниями не приходить. Это я в защиту российской интеллигенции. Чтобы не подумали, что мы все такие. Далеко не все.

И уж совсем не на благо наших отношений идет ожесточенная война, объявленная мигрантам в России. Кстати, в Нижнем Новгороде уже официально заявили, что мигрантов будут возвращать, так как не хватает трудовых ресурсов. И чистить надо не мигрантские ряды, где действительно есть и нелегалы, и криминальные элементы. А преступные сообщества в России, которые наживаются на этой теме. Мигранты, как правило, еще до приезда в Россию попадают в руки криминального бизнеса, представители которого обещают людям "златые горы" (высокие зарплаты, хорошие условия проживания), а потом с легкостью втягивают обманутых людей в сети организованной преступности.

Этот гигантский спрут не мог бы существовать и дня без участия в таких схемах организованных преступных групп из самой России. Причем, некоторые члены таких групп, как показывают последние преданные гласности факты, руководили подобными схемами прямо из полицейских кабинетов. Как это было в Калужской и Ленинградской областях. И не только там.

Да, Россия не смогла "удержать" Южный Кавказ в сфере своего влияния. Но, может, правильнее не душить в объятиях, а сделать так, чтобы к России тянулись другие страны? А не валить все на происки иностранных спецслужб. А то ведь возникает закономерный вопрос: а почему, собственно, мы разучились их переигрывать? Я эту тему поднимала еще в 90-е в Прибалтике. Конечно, это сложнее, и требует квалифицированных кадров. Но, в первую очередь, это требует элементарного уважения к другим народам, которое они вполне заслужили.

Как бы то ни было в прежнем формате и прежними топорными методами Россия уже не сможет вести политику на Южном Кавказе. Это пока не катастрофа, но серьезный урок, который официальной Москве нужно принять и постараться извлечь необходимые выводы. А Азербайджану и Армении остается пожелать не сходить с выбранного пути. Я не думаю, что мирный договор будет подписан прямо сейчас, но это событие уже вполне реально.