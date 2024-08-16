Минская группа - это напомаженный политический труп

Минская группа ОБСЕ сегодня напоминает напомаженный политический труп. Выражение "напомаженный труп" используется в России для описания давно скончавшегося проекта, который пытаются напомадить как покойника перед похоронами, разукрасить, приклеить ему паричок, который постоянно съезжает, и показать, что он еще хоть куда. Хотя все вокруг понимают, что идея давно себя исчерпала.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Серьезно к Минской группе никто и никогда не относился, сказала Полоскова. МГ была нужна для демонстрации видимости международных усилий в урегулировании конфликта, который на самом деле никто разрешать не собирался. Не секрет, что Минская группа все годы существования играла на стороне Армении, и потому в Ереване так чувствительно относятся к ее устранению от дел Азербайджаном.

По словам нашей собеседницы, Армения пытается использовать любые варианты и возможности, чтобы затянуть подписание мирного договора, который положит конец конфликту де-юре (де-факто проблема уже урегулирована). Сейчас это обычная игра на затягивание времени, считает Татьяна Полоскова.

"Все, наверное, слышали поговорку "миру мир, армянам - деньги". Существование Минской группы хотя бы в виде трупа необходимо определенным армянским и проармянским кругам в собственных меркантильных интересах. А как структура, реально способная решать проблемы, она никогда не воспринималась. Ни самими участниками конфликта, ни учредившими ее странами. И совершенно непонятно, для чего этот формат нужен сейчас, когда карабахского конфликта больше не существует", - сказала российский эксперт.

По завершению 44-дневной войны, отметила Полоскова, Пашинян заявил, что Армения готова к подписанию мирного договора, взял на себя обязательства. Изначально бессмысленный формат под названием "Минская группа" тут ему ничем не поможет. Ему все равно придется разбираться с армянской Конституцией, которая ставит реальные препятствия на пути к миру. Сейчас речь идет не об урегулировании конфликта, так как он уже урегулирован. Теперь задача Пашиняна - внесение изменений в Конституцию, воспитание своего общества.

"Уровень реваншизма в армянском обществе пока что высок. Высок он и в диаспоре, что приходится ощущать на себе экспертам, поддерживающим справедливую позицию Азербайджана. Совсем недавно на меня был совершен проплаченный наезд "тяжелой артиллерией" со стороны армянского лобби России. Заказчики пытались добиться обвинения меня в разжигании межнациональной розни. Но не тут-то было.

Любой бой после победы, когда его ведет проигравшая сторона, всегда обречен. Если ваши соседи об этом не слышали, пусть классику почитают.

На что надеется Армения? Хочу думать, что народ Армении надеется на то, что, в конце концов, настанет мир, у людей появится работа, а их страна превратится в нормальное государство. Любой здравомыслящий человек понимает, что без мира с соседями этих целей достичь не удастся. На что рассчитывает официальный Ереван? На то, чтобы как можно дольше удержаться у власти и проскакать как можно дольше на этой дохлой кобыле. Официальный Ереван занимается сбором трупов и превращается в анатомический театр. Такая политика, прошу прощения, портит воздух. Не хотелось бы, чтобы это повлияло на хорошие перспективы для развития Южного Кавказа", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева