Ереван оказался обучаем?

Автор: Лейла Таривердиева

Последний визит старшего советника Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луиса Боно в Армению особо ничем не запомнился. Это был рядовой визит в рамках активности, демонстрируемой США на поле армяно-азербайджанского мирного процесса. США подталкивают стороны к скорейшему подписанию мира и проводят встречи. Вот и все. Просто Армению Боно посещает чаще, чем Баку, что, в принципе, не удивительно, так как от ее поведения зависит, будет ли подписан мир и как скоро.

Единственной заметной деталью июльского визита Луиса Боно стало то, что армянские медиа и чиновники окончательно перестали представлять его в качестве "сопредседателя Минской группы ОБСЕ". МИД РА первым начал забывать об этом несуществующем статусе, перестав называть Боно сопредом еще в феврале. Совет безопасности держался до последнего, о чем свидетельствуют официальные сообщения о мартовском визите американца в Ереван. Теперь сдался и Совбез. В этот свой приезд Луис Боно был для армян только старшим советником Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе.

В армянских пабликах это примирение с реальностью называют "выполнением требований Баку" и выражают недовольство. Но не очень активно. Похоже, соседи начинают привыкать, что все, чего требует Баку, в конце концов претворяется в жизнь. А происходит это не по причине слабости или предательства Никола Пашиняна, а потому, что все требования Азербайджана законны, логичны и справедливы.

Почти сразу после Второй карабахской войны Азербайджан объявил о физической кончине Минской группы. Морально же эта структура скончалась, едва появившись на свет. Азербайджан заявил, что конфликт завершен и никакая посредничающая группа больше не требуется. МГ и в годы оккупации не сыграла никакой позитивной роли, тем более бессмысленно сохранять ее сегодня. Однако официально Минская группа все еще не упразднена, чем определенные круги, видимо, хотят продемонстрировать, что не считают карабахский конфликт завершенным.

В Баку все видят и все понимают, поэтому Президент Ильхам Алиев ненавязчиво, но настойчиво и безапелляционно заявил, что регион больше не нуждается в услугах МГ и необходимо ее распустить, чтобы не создавалось ложных представлений. В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава государства сказал, что пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов с тем, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого.

Об этом же говорилось на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом, посетившим Баку в мае. Президент Ильхам Алиев заявил гостю, что настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты. Подчеркнув, что армяно-азербайджанский конфликт уже остался в истории и его не существует, глава государства сказал, азербайджанская сторона подняла этот вопрос, и нет каких-либо причин, по которым Армения не согласилась бы на это.

Армения же не говорит ни "да", ни "нет". Существование хотя бы на бумаге такой структуры устраивает армянскую сторону. Конечно же, в Ереване понимают, что если институт сопредседателей, представляющий мощные державы, ничего не смог поделать с Азербайджаном в период оккупации, он, тем более, ничего не сможет сделать сегодня. Но армянской стороне как-то спокойнее от этого миража, обманки. Им приятно обманывать себя, утверждая, что Минская группа де-факто не существует не по причине завершения конфликта, а потому что Вашингтон и Париж поссорились с Москвой. Именно такого мнения придерживается премьер-министр Армении. Точнее сказать, такое мнение он озвучивает, хотя умом, скорее всего, понимает, что к чему.

Так Никол Пашинян отреагировал на призыв Президента Азербайджана совместно обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы ОБСЕ. Это предложение прозвучало во время встречи Президента Ильхама Алиева с членами Парламентской ассамблеи тюркских государства (ТЮРКПА).

"Мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна", - сказал глава государства, предупредив, что если Армения предпочтет сохранение МГ, то это будет означать, что ее территориальные претензии к Азербайджану продолжаются.

Еревану пришлось как-то отвечать на эти слова. Спикер Ален Симонян попытался поумничать, сказав что-то вроде того, что Минская группа перестанет существовать после подписания мирного договора и что Баку выдвигает такие требования с целью затянуть достижение мира. Никол Пашинян нашел свой оригинальный выход из ситуации, заявив в парламенте: "Мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года и даже до этого. Иными словами, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует".

В Ереване встали в позу отрицания, но, как видим по сокращению в армянских медиа регалий господина Боно, наши соседи все-таки не до такой степени необучаемы, как может показаться. Они все-таки умеют делать правильные выводы и поступать должным образом.

После всего, что было сотворено Арменией, Азербайджан просто до безобразия гуманен и старается не сильно ломать преступного соседа. Не потому, что жалеет или боится Еревана или его опекунов, а потому что в Баку делают ставку на перспективу, на мирное небо для будущих поколений и нормальные взаимоотношения в регионе. Никто другой не поступил бы так с врагом, уничтожавшим и разорявшим на протяжении тридцати лет то, что ему не принадлежит. Армения должна быть благодарна Азербайджану, что он требует от нее самую малость - вычеркнуть из Конституции территориальные претензии и поддержать упразднение Минской группы. Четвертый год Баку терпеливо переписывается с Ереваном по тексту мирного договора, хотя может просто ударить по столу кулаком - и все мгновенно решится. Он так и сделал бы, если бы не хотел, чтобы этот мир был долгосрочным и крепким.

Сегодня сокращение регалий Луиса Боно трактуется армянскими демагогами как унизительный прогиб под требования Баку. А в чем тут унижение? Поступить правильно, пусть и под давлением, не значит унизиться. Своим упрямством и туманными надеждами отыграть все назад Армения лишь обрекла себя на ежедневные унижения. Препирательства с Азербайджаном не помогут ей обрести честь и достоинство. Которые потеряны тридцать лет назад.