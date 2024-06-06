https://news.day.az/officialchronicle/1666317.html Президент Ильхам Алиев: Мы предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения совместно обратились в ОБСЕ для упразднения Минской группы
Президент Ильхам Алиев: Мы предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения совместно обратились в ОБСЕ для упразднения Минской группы
Мы предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения совместно обратились в ОБСЕ для упразднения Минской группы
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.
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