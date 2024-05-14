https://news.day.az/officialchronicle/1659972.html Президент Ильхам Алиев: Пришло время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент Ильхам Алиев: Пришло время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Пришло время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом 14 мая.
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