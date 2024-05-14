https://news.day.az/officialchronicle/1659949.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
14 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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