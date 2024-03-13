https://news.day.az/world/1644439.html Старший советник Госдепа США встретился с Мирзояном
Старший советник Госдепа США встретился с Мирзояном
В Ереване после двухмесячного перерыва вновь находится старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно, который провел переговоры с главой МИД Араратом Мирзояном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщили в ведомстве, дипломаты обсудили процесс нормализации отношений на Южном Кавказе.
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