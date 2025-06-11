Куда заведёт Пашиняна его война с армянской церковью?

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

Никол Пашинян вступил в резкий конфликт с руководством и священнослужителями армянской монофизитской церкви. Скорее, продолжил его. Конфликт возник совсем не на почве богословского спора, как любил выражаться известный герой Александра Дюма. А по самым что ни на есть мирским причинам.

Армянская апостольская церковь, которая с давних времен неофициально поддерживает дашнаков, а прямо говоря, уже не первый год является структурой, дающей приют и деньги международным террористическим организациям, воспринимается Пашиняном как политический противник. Тому свидетельство - возглавляемые священнослужителями этой церкви оппозиционные и реваншистские шествия в Армении. В отличие от политических партий, к которым население Армении относится по-разному, церковь пока еще пользуется уважением у армянского общества и действительно могла бы стать мобилизующим фактором. В том числе, накануне выборов.

Кроме того, если на церковь внутри Армении Пашинян еще как-то со скрипом может влиять, то на ее международные структуры, тем паче на Католикоса всех армян у армянского премьера давить руки коротки. В этом смысле Пашинян оказался в той же ситуации, что много лет назад команданте Кастро, вступивший в клинч с католической церковью и ее руководством. Кастро, как известно, закрутил католическим иерархам гайки и за все время нахождения у власти не построил ни одного костела. А вот православный храм в Гаване, в самом престижном месте, в 2008 году построил как дар дружественной России.

Как поведет себя со своим политически противником Пашинян? Будет видно. Конфликт разрастается и конца ему пока не видно.

Для начала премьер-министр публично послал в длительное эротическое путешествие своих недругов - служителей ААЦ. А также, заявил, что Республика Армения должна иметь решающий голос в вопросе избрания Католикоса всех армян. Кандидаты же должны проходить некую проверку на добропорядочность. Что сие означает, и кто эту проверку будет проводить, даже не догадываюсь. Но Пашинян решил напомнить дядям в церковном облачении, что не их дело вмешиваться в политические дела и, тем более, формировать оппозиционную повестку и бегать с реваншистскими плакатами. Как он будет действовать в этом направлении, увидим. А пока Пашинян потребовал от Эчмиадзина подтверждения соблюдения обета безбрачия и отсутствия детей. Иными словами, девственник ли он.

Как будет Эчмиадзин комментировать эти пикантные подробности - даже боюсь предположить. Но эта тема пришла Пашиняну в голову не на пустом месте. Священники тоже люди, всякое бывает. На мой взгляд, целибат (обет безбрачия) несет больше вреда, чем пользы. В католичестве, например, многие считают, что именно целибат в монашеской среде влечет гомосексуальные, и даже педофилические явления. И всплывшая грязь о нравах Эчмиадзина, где процветает содомский грех тому подтверждение. А потому, руководству армянской церкви надо в своей, пардон, епархии разобраться, а уж потом в большую политику лезть и многодневные протестные шествия по стране проводить. Не ровен час, политика гомосексуальными оргиями во время ночных привалов и закончится. А может, это у попов-извращенцев и есть реальная цель привлечения молодежи к политической протестной деятельности? Прости, Господи!

Напомним, что после 44-дневной войны Католикос всех армян Гарегин II требовал отставки Пашиняна. А Пашинян в отместку недавно сравнил церкви с чуланами и складами, где "хранятся ненужные вещи". Иными словами, используются как склады. Это весьма самокритично на фоне постоянных наездов реваншистов на Азербайджан в связи с якобы "разрушением армянских церквей".

Если отвлечься от альковных историй, то очевидно одно. Армянские попы-реваншисты во главе с лидером антиправительственных акций и сторонником "крестового похода" на Азербайджан диабетиком Эрбазаном (Баграт Галстанян), коему сахар ударил в мозги, осточертели Пашиняну. И он решил загнать их туда, где им и место. Не буду уточнять - и так понятно. Тем более, что "гонения" на монофизитскую церковь никакой бурной реакции в армянском обществе не вызвали. Так что, попутного ветра!