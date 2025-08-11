Соловьев снова бредит

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Володька Соловьев пригрозил Азербайджану "специальной военной операцией", которая по-ихнему СВО. Ну, то есть военным вторжением по типу вторжения в Украину. Мол, не в том направлении идете, товарищи, не в том, не уважаете интересы России, и она вам сделает бо-бо.

Обсуждалась на очередной соловьевской говорильне неудачная для России украинская кампания, и про нас товарищ Соловьев втиснул как бы заодно. О вашингтонском саммите российская пропаганда пока не сильно распространяется - то ли переварить никак не может, то ли сказать нечего. Сказать действительно нечего. Не ожидали. Вот и Соловьев весь какой-то бледный, да и другие в его студии тоже выглядят не лучше, И это понятно - как будешь выглядеть, когда на твоих глазах происходит такое, а ты ничего не можешь поделать, даже сказать то, что думаешь. Наверняка, даже в этой студии есть те, кто понимают, в каких проблемах увязла их держава из-за своего плохого характера.

Соловьев требует уважать интересы России и забывает, что у других стран тоже имеются свои интересы, которые для них играют первостепенную роль. Да и что этот прокопченный пропагандист понимает в интересах России. Вся эта кодла, эти говорящие головы в российском эфире, как раз вредят интересам своей страны более всего.

С кем и в какой форме устанавливать сотрудничество - это личное дело Баку. Никакой болтун из телевизора не может указывать, что ему делать, а чего не делать. И уж совсем глупо намекать на возможность такого же исхода, как для Украины, так для Азербайджана. Соловьеву везде мерещится НАТО. Этот бабайка, наверно, преследует его и во сне. Пусть спит спокойно - Азербайджан не собирается ни в какие военные союзы. За Армению говорить не беремся, хотя и она, вероятно, теперь попрощается с ОДКБ уже на деле, а не на словах. Новый, мирный Южный Кавказ будет нейтральным и никакие военные союзы не будут здесь иметь площадку. Надеемся, Соловьев как-нибудь переварит эту новость.

Придется переварить и американское управление Зангезурским коридором. Это не грозит соседям Южного Кавказа ничем, кроме того, что лишает их возможности активно влезать в дела региона и мешать работе коммуникаций. Что не так?

Сейчас какой пропагандистский российский канал в соцсетях не открой, отовсюду несется один и тот же, пардон, смрад. Угрозы, мат, оскорбления. Российские неонацисты, разные там соловьевы и прочие старательно пилят сук под российскими интересами на Кавказе, плюясь угрозами. Для кого все это делается? Если для нас, то нам не страшно, а смешно.

И вообще, Володька в пропаганде тысячу лет, а так и не усек одной простой истины: не мели языком попусту, трепло.