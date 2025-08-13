https://news.day.az/sport/1773944.html "Кяпаз" усилился бразильцем "Кяпаз", готовящийся к новому сезону, усилился еще одним иностранным футболистом. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, представитель Гянджи пополнил состав 22-летним центральным защитником Джефферсоном Макиэлем Бентоном. Последней командой бразильца был португальский "Портимоненсе".
"Кяпаз" усилился бразильцем
"Кяпаз", готовящийся к новому сезону, усилился еще одним иностранным футболистом.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, представитель Гянджи пополнил состав 22-летним центральным защитником Джефферсоном Макиэлем Бентоном.
Последней командой бразильца был португальский "Портимоненсе".
Отметим, что южноамериканец также выступал на родине за "Ботафого". Джефферсон уже находится в Гяндже.
О переходе футболиста будет объявлено в ближайшее время.
