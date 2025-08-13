"Кяпаз" усилился бразильцем

"Кяпаз", готовящийся к новому сезону, усилился еще одним иностранным футболистом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, представитель Гянджи пополнил состав 22-летним центральным защитником Джефферсоном Макиэлем Бентоном.

Последней командой бразильца был португальский "Портимоненсе".

Отметим, что южноамериканец также выступал на родине за "Ботафого". Джефферсон уже находится в Гяндже.

О переходе футболиста будет объявлено в ближайшее время.