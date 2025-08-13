Футболист "Шкендии" о матче с "Карабахом"

"Результат нас очень разочаровал. Перед нами был сильный соперник, и мы не смогли показать ту игру, которую хотели".

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил Имран Фетаи, футболист северомакедонской команды "Шкендия", проигравшей "Карабаху" с общим счетом 1:6 в двух матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

По его словам, ряд ошибок в обороне, допущенных в ответной встрече (5:1) в Баку, привели к тому, что чемпион Азербайджана без труда создавал голевые моменты:

"Давление ощущалось с самого начала матча. "Карабах" проводил очень быстрые и техничные атаки, которые было сложно остановить. В первом тайме мы не смогли взять игру под контроль, и это повлияло на исход матча. Мы не смогли быть столь эффективными в атаке, как хотелось бы, и не смогли реализовать свои моменты. В некоторые моменты мы действовали не слаженно. Нам следовало действовать на поле агрессивнее и внимательнее. Наши болельщики ожидали от нас лучшего результата, но на этот раз не получилось".

Защитник отметил, что этот поединок стал хорошим опытом как для него самого, так и для команды:

"Мы извлечем уроки из своих ошибок. Постараемся не повторять этих ошибок в следующих играх. Надеюсь, что в следующих матчах и моя игра, и игра команды будут лучше".

Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов "Карабах" встретится с венгерским "Ференцварошем".