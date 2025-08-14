VI Летний лагерь диаспорской молодежи в Ханкенди завоевал большую популярность среди интеллигенции

Летний лагерь диаспорской молодежи, прошедший в Ханкенди, вызвал большой интерес среди интеллигенции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выдающиеся деятели культуры Азербайджана и спортсмены мирового уровня поделились своими впечатлениями о лагере.

Академик Мисир Марданов

"Участие в VI Летнем лагере диаспорской молодежи стало одним из самых запоминающихся дней в моей жизни. Это была очень важная встреча, направленная на донесение азербайджанской культуры и реалий до мира. Сегодня у нас много возможностей для налаживания более тесных связей с такими крупными странами, как США, Франция, Великобритания. В лагере я еще раз убедился, что за рубежом формируется полезное и образованное молодое поколение".

Народный артист, профессор, дирижер Ялчин Адыгезалов

"Эти лагеря, организованные Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, очень важны, и наш народ, наше государство высоко их ценят. Лагерь был организован на высоком уровне. Мы стали свидетелями исторических моментов в Вашингтоне вместе с диаспорской молодежью. Пережитые эмоции и атмосфера воодушевления навсегда останутся в нашей памяти".

Амир Али Сердари Иревани - живущий в Германии представитель рода Иреванского ханa

"Я решил, что на этом важном мероприятии - VI Летнем лагере диаспорской молодежи должен говорить на родном языке. Наша молодежь должна гордиться тем, что они азербайджанцы, хранить и развивать нашу историю и культуру".

Депутат парламента Сахиб Алиев

"Выступать перед диаспорской молодежью в Ханкенди - очень важно и почетно. Ханкенди - показатель силы Азербайджана. Степень интеграции этой молодежи в странах проживания определит, насколько успешно они смогут представлять позицию Азербайджана".

Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по борьбе Рафиг Гусейнов

"Здесь участвует особая молодежь. Надеюсь, что мы будем радоваться, глядя на этих молодых людей. Я выступал перед многими аудиториями, но говорить перед этой образованной и умной молодежью было особенным опытом. Это избранные ребята, и здесь нельзя было ошибаться".

Азербайджанский спортивный журналист и телеведущий Гюндуз Аббасзаде

"Сегодняшнее мероприятие было одним из самых впечатляющих, которые я встречал. Вопросы были логичными, с широким кругозором и основанными на фактах. Я очень рад, что в Азербайджане есть такая молодежь".

Азербайджанский спортивный журналист и телеведущий Илькин Халилов

"Мой первый визит в Карабах совпал с таким прекрасным и незабываемым мероприятием. Когда я смотрел на зал, полный молодежи, передо мной открылся образ единого Азербайджана".

Региональный системный инженер компании Crowdstrike Орхан Габибзаде

"Проведение VI Летнего лагеря диаспорской молодежи в Карабахе - это почетное событие. Мой совет молодежи - где бы вы ни учились, возвращайтесь и служите Родине".

Азербайджанская параатлетка, четырехкратная чемпионка мира Ламия Велиева

"Жить в другой стране требует большой смелости. Большинство этих молодых людей знают несколько иностранных языков, и прогресс азербайджанской молодежи вызывает гордость".

Руководитель отдела Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Али Мамедзаде

"Я уверен, что этот лагерь станет важным ориентиром для молодежи. Сегодня от молодых людей требуется только одно - патриотизм. Проведение такого мероприятия очень важно, и я счастлив, что участвую в нем".

Основатель Академии робототехнической инженерии Азербайджана Рахман Расулзаде

"Аудитория была очень интересная, и молодежь нас очень порадовала. По вопросам и реакции я понял, насколько они интеллектуальны. Государственный комитет по работе с диаспорой реализовал очень интересный проект, и его нужно продолжать. Сетевое объединение интеллектуальной молодежи Азербайджана - очень важный шаг".

Исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров

"Сегодня состоялась очень интересная встреча. Вопросы, задаваемые молодежью, были очень интересными. Несмотря на то, что обсуждаемые вопросы касались технической сферы, интерес был большим".

Тренер-эксперт Анар Гасанов

"Участники лагеря - это очень перспективная молодежь. Государственный комитет по работе с диаспорой правильно их направляет".

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати

"Когда я вижу эту молодежь, мне кажется, что страны мира объединились. Молодые люди хотят учиться и задают вопросы от чистого сердца".

Преподаватель азербайджанского языка Дурдана Ализаде

"Участники VI Летнего лагеря проявили большой интерес к урокам азербайджанского языка. Я рада, что у нас есть такая активная молодежь".

Судья Конституционного суда Рашид Рзаев

"Выступать перед азербайджанской молодежью в Ханкенди - радостно, почетно и гордо. По вопросам, которые они задавали, было видно, что они работают над собой и хотят получить максимум знаний".

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов

"Представлять Карабахский университет молодежи из 61 страны вызывает чувство гордости. Очень радует, что многие из наших молодых людей мечтают после окончания учебы в своей стране работать в Карабахском университете".

Председатель Азербайджанского дома культуры "Хары Бюльбюль" в Германии Севда Бадалиури

"Выступление перед молодежью диаспоры - это историческое и незабываемое событие. Эти молодые люди нам всегда нужны".

Народный артист, театральный и киноактер Фахреддин Манафов

"VI Летний лагерь диаспорской молодежи - это очень серьезный проект по донесению азербайджанской культуры и правды миру. Молодежь активно участвовала в дискуссиях и задавала замечательные вопросы. Было очень приятно встретиться с такой образованной молодежью в Ханкенди".

Заслуженный деятель искусств, профессор университета Чукурова Турции Джахангир Новрузов

"Я отчетливо увидел, что уровень знания азербайджанского языка у молодежи значительно повысился. Это большая радость для меня. Я искренне приветствую эту инициативу нашей диаспоры. Даже дети от смешанных браков прекрасно говорят на нашем языке. Уверен, что дети, рожденные за рубежом, будут сохранять свою идентичность и культуру, развивать и распространять азербайджанский язык в мире".

Заслуженный деятель искусств, композитор Джаваншир Гулиев

"В этих лагерях молодежь больше привязывается к Родине, сильнее ее любит. Уверен, что эти молодые люди вырастут достойным поколением для нашей страны. Этот проект Государственного комитета по работе с диаспорой крайне полезен. Я верю, что за рубежом формируется сильная азербайджанская диаспора".

Супруга Национального героя Ширина Мирзоева, бывший депутат парламента Флора Гасымова

"Встретиться в родном Ханкенди с молодежью из 61 страны - это большое счастье. Лагерь был организован профессионально. Я благодарна Государственному комитету по работе с диаспорой за этот великолепный проект. Панель "Ханкенди", в которой я участвовала, запомнилась как прекрасная идея. Я посоветовала молодежи всегда быть бдительными и защищать интересы Азербайджана".

Председатель Американского общества мугама Джеффри Вербок

"Я не мог поверить, что нахожусь в Ханкенди. Очень счастлив и благодарен, что Государственный комитет по работе с диаспорой пригласил меня на VI Летний лагерь диаспорской молодежи. Я сказал участникам: "Я очень горжусь тем, что вы азербайджанцы"".

Тренер-эксперт Вели Алибейов

"Работать с молодежью было приятно, они были очень подготовленными. Спасибо Государственному комитету по работе с диаспорой за такой проект. В страну была приглашена очень толковая молодежь".