Объявлен призовой фонд Ganja Open

В рамках проекта Chess Tour Azerbaijan, инициированного Федерацией шахмат Азербайджана, будет организован Международный шахматный фестиваль Ganja Open 2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фестиваль пройдет во втором по величине городе страны - Гяндже.

Шахматный фестиваль с общим призовым фондом 41 200 манатов (24 235 долларов США) пройдет в группах A и B. В рамках фестиваля также планируется проведение турнира по рапиду и блицу.

В группе A могут участвовать шахматисты с рейтингом 2000 и выше, а в группе B - с рейтингом до 1999. Ограничения по рейтингу не распространяются на рапид и блиц.

Отметим, что Ganja Open - седьмое открытое соревнование в рамках проекта Chess Tour Azerbaijan. Призовой фонд фестиваля станет самым крупным после Baku Open.