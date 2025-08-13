Азербайджан наращивает золотой щит: цифры и скрытая стратегия

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о золотой стратегии Азербайджана.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В мировой экономике бывают моменты, когда цифры статистики становятся не просто отчётными показателями, а сигналами к действию. Для Азербайджана 2025 год стал именно таким моментом.

Номинальный ВВП страны, по данным Всемирного банка, приближается к 78,87 млрд долларов США (по ППС - 272,1 млрд долларов). Экономика растёт, пусть и медленнее: после 4,1 % в 2024-м ожидается 3,5 % в 2025-м, а за январь-май рост составил всего 1,5 %.

При этом инвестиции в основной капитал достигли 6,69 млрд манатов. Зависимость от нефтегазового сектора, колебания мировых цен на сырьё и внешние шоки подталкивают Баку к поиску новых инструментов защиты - и здесь на авансцену выходит золото.

В 2025 году Азербайджан совершил тихую, но глубокую революцию в резервной политике: от символических золотых запасов - к 181 тонне и почти трети фонда в "жёлтом металле". Это ответ сразу на два вызова: замедление роста внутри страны и валютный шторм снаружи.

Главное - золото под контролем и в пределах национальной юрисдикции. А значит, никакие внешние рычаги не смогут превратить этот актив в оружие против самого Азербайджана.

Золотая экспансия: в пять раз дороже, в четыре раза тяжелее

В первые пять месяцев 2025 года Азербайджан импортировал 30,9 тонны золота на сумму почти 2,94 млрд долларов - пятикратный рост по деньгам и четырёхкратный по объёму по сравнению с прошлым годом. Причём поставки шли сразу из 23 стран.

На первом плане - Россия (4,75 т), Австралия (3,99 т), США (3,35 т, в прошлом году - ноль), Казахстан (2,56 т), Великобритания (2,77 т) и даже Швеция с символическими 38 кг.

Собственная добыча за январь-июнь - 1,6 т. В итоге общий запас страны достиг 181,1 тонны, что приблизило Азербайджан к 27-му месту в мировом рейтинге золотых резервов.

Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) в 2025-м приобрёл 34,5 тонны золота, из них 15,8 тонны - во втором квартале. Доля золота в портфеле фонда выросла почти вдвое - с 14,8 % до 28,8 %.

Закупки уже приостановлены: план выполнен. Но эффект впечатляет - ещё недавно золото составляло в структуре резервов символические 0-5 %. Сегодня оно стало почти третью национального портфеля.

Почему именно сейчас

Причина - в глобальной валютной турбулентности. Индекс доллара (DXY) рухнул на 10-11 % за полгода - рекордное падение с 1973 года. Morgan Stanley прогнозирует дальнейшее ослабление на 10 % в течение года.

Для стран, чьи валютные активы ограничены, это сигнал: пора уходить в "твёрдые" резервы, которые не подвержены обесцениванию на биржах. Золото в этом смысле идеально - ликвидно, не зависит от чужой денежной эмиссии, не блокируется санкциями, а если хранится на своей территории - становится настоящим финансовым суверенитетом.

Это не просто диверсификация, а стратегическое хеджирование. Азербайджан явно закладывает основу для сценария, в котором нестабильность рынков и геополитические кризисы могут стать новой нормой.

Накопление золота - сигнал: Баку строит "страховой пояс" вокруг своей экономики, делая её менее уязвимой для внешнего давления.

... В первой половине 2025 года Баку сделал то, что в мировой финансовой практике часто остаётся за кадром: стремительно перевёл значительную часть долларовых потоков в физическое золото. Но за этим шагом - не просто статистика импорта, а комплексная, выверенная ресурсная тактика.

Факт первый: беспрецедентный объём импорта. За январь-май 2025 года в страну ввезено 30 875 кг золота в полуобработанных формах на сумму 2,94 млрд долларов. Это в 5 раз больше по стоимости и в 4 раза - по массе, чем годом ранее. Средняя закупочная цена - 95,23 тыс. долларов за килограмм (около 2 962 долларов за унцию) - выше средних спотовых значений 2024-го. Причина - рост мировых цен и особенности партий: премии за форму, происхождение, логистику и страхование.

Факт второй: предельная диверсификация источников. Россия - 4,75 т, Австралия - 3,99 т, США - 3,35 т, Казахстан - 2,56 т, Великобритания - 2,77 т, Швеция - 38 кг. Всего шесть стран дали 56,5 % объёма, остальные 43,5 % пришлись на ещё 17 направлений. Это не случайность: архитектура импорта собрана так, чтобы ни один канал не стал критическим.

Факт третий: ставка на импорт, а не на рудник. Собственная добыча за январь-июнь - всего 1,6 т, то есть около 4,93 % от общего притока металла за полугодие. Оперативная цель ясна: быстро нарастить "подушку" за счёт готового металла, не дожидаясь расширения добычи.

Факт четвёртый: впечатляющий итог. Общий запас золота доведён до 181,1 т, что соответствует 27-му месту в мире. Средний темп ввоза за январь-май - 6,17 т в месяц. Годовой эквивалент в 74,1 т - почти 41 % от текущих резервов. Даже если этот темп замедлится, скорость, с которой Азербайджан превращает нефтегазовую валютную выручку в металл, очевидна.

Зачем менять доллары на золото

На фоне падения индекса доллара на 10 % в 2025 году решение выглядит прагматичным. Логика проста:

Страховка от валютных рисков - защита от колебаний курса доллара и евро, в которых поступает экспортная выручка.

- защита от колебаний курса доллара и евро, в которых поступает экспортная выручка. Защита от внешнеполитических шоков - золото в национальном хранилище вне досягаемости зарубежных депозитариев и санкционных "рубильников".

- золото в национальном хранилище вне досягаемости зарубежных депозитариев и санкционных "рубильников". Гибкость расчётов - металл можно использовать в товарных свопах, бартерных схемах или как залог в инфраструктурных проектах.

- металл можно использовать в товарных свопах, бартерных схемах или как залог в инфраструктурных проектах. Обратимость актива - в отличие от оборудования, золото можно быстро конвертировать в валюту при благоприятной конъюнктуре.

Закупочная цена выше биржевой - плата за формат и качество партий. Ликвидность золота хоть и ниже казначейских бумаг США, но лишена эмиссионного и политического риска. И главное - хранение в Азербайджане: в кризисный момент доступ к активу определяется не чужой юрисдикцией, а собственными институтами.

География импорта: мозаика устойчивости

Россия и Казахстан - евразийская логистика и стабильность поставок.

- евразийская логистика и стабильность поставок. Австралия - крупнейший добытчик с репутацией надёжного поставщика.

- крупнейший добытчик с репутацией надёжного поставщика. США и Великобритания - мировые центры переработки и аффинажа, обеспечивающие высокую конвертируемость металла.

- мировые центры переработки и аффинажа, обеспечивающие высокую конвертируемость металла. Мелкие партии из ЕС и Скандинавии - дополнительная многоканальность, минимизирующая риск перебоев.

Азербайджан наращивает золотой запас: как работает новая ресурсная тактика

Ключ к этой стратегии - высокая устойчивость системы импорта: даже если один канал временно сужается, остальные продолжают работать. География поставок собрана так, что любое внешнее потрясение превращается лишь в технический эпизод, а не в кризис снабжения.

Показатель в 1,6 тонны за полугодие - это не гонка за рекордами, а выверенный темп. Пока импорт закрывает стратегическую задачу на короткой дистанции, внутреннее производство создаёт долгосрочную подушку. Геологоразведка, повышение коэффициента извлечения, модернизация аффинажа - всё это даёт возможность добавлять "свою" молекулу в каждую тонну резерва. В сырьевой экономике важно не противопоставлять добычу и импорт, а использовать их как взаимодополняющие рычаги.

Главное правило - не позволить крупным валютным закупкам золота раскачать денежную базу. Здесь ключевую роль играют стерилизационные операции: депозиты Минфина, выпуск нот Центрального банка, операции фонда накопления. Такой механизм позволяет "отцепить" импортный платёжный поток от инфляционного давления. Покупка золота за валюту - это не скрытая девальвация, а перераспределение активов страны, что должно чётко и публично объясняться рынку.

Сценарии на 12-18 месяцев

Базовый - цены на золото колеблются в широком диапазоне, доллар остаётся слабым, доходности облигаций умеренные. В этом режиме текущая доля золота в портфеле - оптимальна.

- цены на золото колеблются в широком диапазоне, доллар остаётся слабым, доходности облигаций умеренные. В этом режиме текущая доля золота в портфеле - оптимальна. Стресс-рынок - рост доходностей и укрепление доллара. Золото временно дешевеет, но может быть частично конвертировано в валюту для покрытия внешних платежей и обратного выкупа позже.

- рост доходностей и укрепление доллара. Золото временно дешевеет, но может быть частично конвертировано в валюту для покрытия внешних платежей и обратного выкупа позже. Инфляционный всплеск - рост геополитической премии или нефтяной шок. Золото переигрывает бумажные активы, а физическое хранение внутри страны становится макростраховкой.

Риски и контроль

Рыночный - волатильность цен сглаживается лимитами и поэтапными покупками.

- волатильность цен сглаживается лимитами и поэтапными покупками. Логистический - диверсификация поставок плюс внутренние стандарты по аффинажу, страхованию и охране.

- диверсификация поставок плюс внутренние стандарты по аффинажу, страхованию и охране. Регуляторный - комплаенс по каждому маршруту и отсутствие зависимости от одной юрисдикции.

- комплаенс по каждому маршруту и отсутствие зависимости от одной юрисдикции. Репутационный - прозрачная отчётность и сертификация партий повышают ликвидность на вторичном рынке.

Почему это логично именно для Азербайджана

Страна имеет твёрдовалютную экспортную выручку, низкий внешний долг и консервативную фискальную политику, что упрощает стерилизацию операций. Геополитическая обстановка в регионе делает суверенное хранение золота не только финансовым, но и политическим инструментом. А собственная добыча, пусть и небольшая, обеспечивает постоянную подпитку резервов.

Итог прост: Азербайджан перевёл часть долларового потока в физическое золото, разместив его на своей территории и опираясь на широкую карту поставок. Это не разовая сделка, а системная мера по повышению устойчивости финансового суверенитета, совместимая с внутренней валютной стабильностью. Темпы впечатляют, структура продумана, а потенциал на горизонте 12-36 месяцев даёт стране прочный стратегический задел.

Вопрос в 2025 году стоит уже не в том, наращивать ли золотые резервы, а в том, до какого уровня. При текущих вводных - 30,9 т импорта на 2,94 млрд долларов за январь-май, 1,6 т собственной добычи за полугодие и общий запас 181,1 т - логично говорить не о фиксированной точке, а о коридоре целевой доли.

Рациональный диапазон на ближайшие 12-36 месяцев - 20-35 % от государственных финансовых активов.

Ниже 20 % золото перестаёт быть эффективной "макростраховкой" при валютных или геополитических шоках.

золото перестаёт быть эффективной "макростраховкой" при валютных или геополитических шоках. Выше 35 % начинается зона риска: падает гибкость в обслуживании кратко- и среднесрочных обязательств в твёрдой валюте, а бумаги и депозитарные инструменты здесь удобнее по доходности и коллатерализации.

Держать долю в верхней части коридора имеет смысл при трёх сигналах:

Импортные цены не выходят из разумного диапазона относительно спота. Индекс доллара остаётся в нисходящей тенденции. Чистые валютные поступления от нефти и газа позволяют безболезненно стерилизовать закупки.

Чтобы не "тянуть" стратегический запас в оперативные нужды, портфель стоит разделить на два слоя.

Резервное ядро - неприкасаемый фонд, физически хранящийся в стране, трогаемый только для ребалансировки по заранее прописанным правилам.

- неприкасаемый фонд, физически хранящийся в стране, трогаемый только для ребалансировки по заранее прописанным правилам. Операционный слой - более маневренная часть, которую можно использовать как залог для краткосрочного фондирования, свопов или критического импорта. Партии этого слоя должны быть в формате, максимально удобном для международного обращения.

Такое разграничение устраняет риск импульсивных решений в неблагоприятной фазе рынка, сохраняя при этом гибкость.

Системная архитектура госрезервов может строиться на трёх "полках":

Золото - безэмитентная защита от валютных и политических рисков. Краткая ликвидность в твёрдой валюте - инструменты для кассовых нужд и хеджирования графиков платежей. Длинная инфраструктура - проекты с гарантированным валютным потоком или тарифной формулой.

Алгоритмы автоматической ребалансировки обеспечивают баланс: если золото дорожает и доля выходит за верхнюю границу, фиксируется часть прироста и переводится в короткие активы; при изменении ставок или курса доллара пересматривается вес каждой "полки".

Импорт золота почти на 3 млрд долларов за пять месяцев - это серьёзная нагрузка на платежный баланс. Чтобы она не превратилась в инфляционный фактор, механизм должен работать так:

Закупки покрываются за счёт экспортной валютной выручки и уже накопленных валютных остатков, без активной конвертации в манаты.

Включаются стерилизационные инструменты - депозиты госсектора, нотные выпуски ЦБ, согласованное планирование крупных бюджетных платежей.

Крупные партии импорта разводятся по времени с сезонами высокой чувствительности внутренних цен, чтобы не накладывать ценовые волны друг на друга.

Дисциплина ценовых решений

В условиях высокой волатильности глобальных рынков золото продолжает оставаться ключевым инструментом защиты финансовых резервов и стабилизации макроэкономики. Для того чтобы его роль была максимально эффективной, требуется комплексная стратегия, охватывающая ценообразование, географическую диверсификацию, прозрачность происхождения, публичную коммуникацию и четкое распределение полномочий.

При средней цене закупки на уровне около 2 962 долларов за унцию целесообразно зафиксировать жесткий регламент работы с золотом. Оптимальной моделью является покупка малыми сериями, а не крупными точечными сделками, что позволяет усреднять входную цену и снижать риски ошибок тайминга. Следует заранее прописывать уровни частичной фиксации прибыли и технической докупки при коррекциях рынка. Это исключает импульсивность и дисциплинирует торговую политику. Там, где это экономически оправдано, допустимо использовать полуфабрикаты, однако основой портфеля должны оставаться стандартизированные слитки - как главный ликвидный актив, готовый к любым операциям на глобальном рынке.

Диверсификация поставок - ключ к устойчивости. Уже сейчас шесть направлений обеспечивают 56,5% импортного объема за январь-май, однако задача - расширить этот охват. Баланс между евразийскими каналами, англо-американскими центрами аффинажа и партиями из ЕС/Скандинавии снизит уязвимость к региональным сбоям. Особое внимание должно быть уделено документированию происхождения каждой партии: каждая тонка золота, попадающая в хранилище, обязана иметь прозрачную и безупречную историю. Это позволит без дисконта реализовать актив в любой точке мира. Не менее важно - избегать зависимости от одного логистического маршрута, сохраняя альтернативные коридоры на случай форс-мажоров.

Для оценки качества управления золотым портфелем целесообразно закрепить несколько ключевых KPI:

Целевая доля золота в активах госсектора - в диапазоне 20-35%, с постоянным мониторингом отклонений.

Средневзвешенная цена портфеля и текущая цена закупок - как индикатор качества тайминга.

Доля стандартизированных слитков в общем объеме.

Размер маневренного слоя и его использование в залоговых или своповых операциях.

Параметры стерилизации: объем изъятой ликвидности, динамика инфляционных ожиданий, курс маната в заданном коридоре.

Публичная отчетность должна быть исключительно технократичной, с упором на цифры и регламенты, без эмоциональных прогнозов или оценок рынка. Это снижает информационный шум и укрепляет доверие.

Стратегия должна предусматривать несколько режимов.

Базовый сценарий : поддерживать долю золота на верхней границе целевого коридора, закупки вести малыми сериями, распределяя их по разным регионам. Маневренный слой - не более 15-20% портфеля.

: поддерживать долю золота на верхней границе целевого коридора, закупки вести малыми сериями, распределяя их по разным регионам. Маневренный слой - не более 15-20% портфеля. Рост мировых доходностей и укрепление доллара : временно приостановить закупки, удерживать ядро портфеля, конвертировать часть маневренного слоя в краткосрочные валютные инструменты.

: временно приостановить закупки, удерживать ядро портфеля, конвертировать часть маневренного слоя в краткосрочные валютные инструменты. Глобальный инфляционный всплеск: увеличить долю золота до максимума или временно превысить коридор, при этом заранее определив план обратной ребалансировки. Усилить стерилизацию, чтобы внешняя инфляция не перетекла во внутренние цены.

Эффективное управление требует четкого распределения функций:

Формирование политики и определение коридоров - на уровне высших финансовых органов и национального фонда.

Тактическая реализация закупок - специализированное подразделение, ведущее сделки, отслеживающее премии к споту и логистику.

Риск-офис - независимый контроль соответствия лимитам, проверка контрагентов, стресс-тестирование.

Внутренний аудит - верификация происхождения металла, сверка складских остатков с реестрами, тестирование планов экстренного доступа к активам.

Таким образом, золото в госрезервах - это не просто металл, а системный инструмент финансовой устойчивости. Его ценность раскрывается только при условии строгой дисциплины, продуманной географии поставок, прозрачности происхождения и четкой институциональной структуры управления.

Золото как щит и инструмент автономии: почему стратегия Азербайджана работает именно сейчас

Рекордный импорт 30,875 тонны золота за первые пять месяцев 2025 года, доведение национальных запасов до 181,1 тонны и хранение всего объема на территории страны - это не случайная инвестиционная активность, а выверенный шаг, встроенный в стратегию национальной безопасности. Азербайджан демонстрирует редкий пример сочетания скорости, масштабности и институциональной готовности к трансформации долларовых потоков в физический актив, полностью защищенный от внешнего контроля.

Контекст усиливает значение этого курса. Мировая внешнеэкономическая среда остается крайне нестабильной: индекс доллара просел на 10%, а политэкономические риски растут на всех ключевых направлениях - от Ближнего Востока до Европы и Азии. В таких условиях золото перестает быть "красивой идеей" для долгосрочных инвесторов и превращается в функциональный инструмент снижения системных рисков баланса страны.

Преимущество Азербайджана в том, что эта стратегия опирается на несколько взаимодополняющих факторов:

Грамотная калибровка целевой доли : не допуская перегрузки резервов золотом, Баку удерживает оптимальный баланс между ликвидностью и защитными свойствами металла.

: не допуская перегрузки резервов золотом, Баку удерживает оптимальный баланс между ликвидностью и защитными свойствами металла. Дисциплина закупок : серийные покупки малыми партиями позволяют усреднять цену и избегать рыночных перегибов.

: серийные покупки малыми партиями позволяют усреднять цену и избегать рыночных перегибов. Стерилизация внутренней ликвидности : аккуратная интеграция золота в макроэкономическую политику сдерживает инфляционные импульсы и укрепляет манат.

: аккуратная интеграция золота в макроэкономическую политику сдерживает инфляционные импульсы и укрепляет манат. Полное внутреннее хранение: отсутствие золота в зарубежных хранилищах исключает риск блокировки доступа в случае санкций или внешнеполитических кризисов.

В результате Азербайджан получает не просто финансовую страховку, а действенный инструмент политической автономии. При следовании предложенной 24-месячной дорожной карте страна способна закрепиться в первой четверти мирового рейтинга резервов, усилить валютную устойчивость и минимизировать уязвимость экономики перед внешними шоками.

Золото в этом случае становится не спекулятивным активом, а якорем стабильности - тем фундаментом, на котором можно строить долгосрочную финансовую и политическую безопасность государства.