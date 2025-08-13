Названа главная опасность для здоровья на отдыхе в теплых странах

Когда человек приезжает на курорт, самое опасное для него - солнечная радиация. Она грозит появлением болезненных покраснений (эритемы), ожогов, воспалений слизистых оболочек глаз (фотоофтальмия) или в дальнейшем рака кожи. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач, профессор кафедры гигиены Пироговского Университета Наталья Шеина, передает Day.Az.

"Если человек приехал и сразу же пошел принимать длительные солнечные ванны - это совершенно неправильное поведение. Сначала он должен пройти период адаптации, то есть время приема солнечных ванн должно увеличиваться постепенно: сначала несколько минут, потом десяток минут, чуть больше и так далее. Если человек хочет загорать, то обязательно нужно применять специальные крема, носить солнцезащитные очки и одежду из натуральных тканей. Обязательно надевать шляпу, кепку или платок на голову. Первое время можно сидеть под зонтом, потому что это снижает уровень солнечной радиации. Солнечные ванны желательно принимать утром, до 10-11 часов, и вечером после 15-16 часов, когда уже ультрафиолета не так много, и он более мягкий, не такой агрессивный", - рассказала врач.

Вторую опасность представляют скоропортящиеся продукты питания.

"В сомнительных местах общепита покупать и принимать пищу не стоит. В таких местах возможны пищевые отравления. На курорте температура воздуха достаточно высокая, жарко, продукты долго не могут храниться, и если срок хранения продукта закончился или не соблюдается температурный режим хранения продукта, то пищевое отравление обеспечено. Это касается прежде всего таких скоропортящихся продуктов, как торты, заварные кремы (возбудитель Staphylococcus aureus), яйца (возбудитель Salmonella), рыба, мясо (возбудитель Сlostridium botulinum и др.), а также свежеприготовленные салаты (возбудители Bacillus cereus, Escherichia coli, Proteus vulgaris)", - добавила врач.

Также есть риск заразиться инфекциями, характерными для той или иной страны. Чтобы этого избежать, врач советует заранее готовиться к поездке.