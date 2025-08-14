https://news.day.az/officialchronicle/1774062.html Министерству юстиции Азербайджана предоставлено новое право - УКАЗ Министерству юстиции предоставлено новое право. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".
Согласно указу, наркотические средства, предназначенные для уничтожения в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, могут быть использованы на учениях кинологической службы Министерства юстиции по поиску наркотических средств.
