Министерству юстиции Азербайджана предоставлено новое право

Министерству юстиции предоставлено новое право.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Согласно указу, наркотические средства, предназначенные для уничтожения в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, могут быть использованы на учениях кинологической службы Министерства юстиции по поиску наркотических средств.